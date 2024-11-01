Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского в его телеграм-канале. Сейчас войска КНДР фиксировали в Курской области России, где ВСУ проводят свою операцию.

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Зеленский упрекнул Запад в пассивности за солдат КНДР в России

Президент отметил, что Северная Корея испытала новую баллистическую ракету. По словам Зеленского, это произошло накануне, это оружие имеет рекордное время в полете и достаточную высоту. Украинский лидер заметил, что мир за этим просто наблюдает.

Северная Корея научилась делать лучше артиллерию. Это уже произошло благодаря сотрудничеству с Москвой. Научилась делать лучше и ракеты – это уже очевидно. Сейчас, к сожалению, научится современной войне. Первые тысячи солдат из Северной Кореи недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир будет снова наблюдать,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина неоднократно говорила, что нельзя давать время таким угрозам и позволять России искать и находить себе сообщников.

"Нельзя давать время любому врагу свободного мира расти. Что объединяет Пхеньян с Москвой? Только желание воевать", – сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, сейчас Украина и мир видят каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи, – все их лагеря.

Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность – бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров,

– подчеркнул украинский лидер.

В то же время он отметил, что вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Великобритания наблюдает, Германия наблюдает.

"Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", – написал Зеленский.

Зеленский призвал Запад предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь России на фоне привлечения ею солдат из КНДР / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

Глава государства также подчеркнул, что Украина с партнерами знает всю логистику между Россией и Северной Кореей, которая помогает российской агрессии, и эта логистика должна быть заблокирована.

"Это зависит в частности от сильных государств Азии. Это зависит от Китая, который столько говорит о прекращении войны. А сам наблюдает. И пока звучат слова, на фронт едут военные из Северной Кореи", – отметил Зеленский.

Украинский президент также отметил, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, должен не просто наблюдать.

Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями,

– резюмировал глава государства.

В конце концов он подчеркнул, что участие Северной Кореи в этой войне в Европе – это угроза всему миру.