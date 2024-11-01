Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Президент рассказал, что в первую очередь военных КНДР будут обменивать на украинцев.

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Что Украина будет делать с пленными военными КНДР

В интервью Зеленский отметил, что Украина придерживается гуманного подхода к обращению с военнопленными, независимо от их национальности.

Для нас очень важно сохранять им жизнь, важно уважать международное право и не пытать пленных. Специально подчеркиваю, потому что по сравнению с российской армией, которая пытала наших ребят, мы этого не делаем,

– заявил президент.

Он также отметил, что самое главное для Украины – наращивание обменного фонда, поэтому военных КНДР будут в первую очередь обменивать на украинцев.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, что начало боев с военными КНДР – вопрос дней. Он также отметил, что Россия будет посылать северокорейские войска в бой первыми, чтобы избежать потерь среди своих солдат.