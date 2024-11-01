Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского южнокорейскому телеканалу KBS. По его словам, Россия даже гордится, что имеет такого союзника, как КНДР.

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КНДР отправит гражданских для работы на заводах России

"Понятно, Россия будет делать те или иные шаги эскалации. Привлечение военных как офицеров, так и солдат Северной Кореи – это следующий путь, который Россия даже не скрывает, публично об этом говорит и иногда гордится тем, у них есть вот такие союзники", – сказал президент Зеленский.

Свое сотрудничество, как заметил он, Россия с КНДР начали с передачи 3,5 миллиона снарядов для российской армии.

Россия всеми этими миллионами убивала наших людей. И также Северная Корея передала ракеты. А сейчас мы говорим уже о контингенте, который будет воевать против нас,

– сказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас известно о том, что 3 тысячи военных Северной Кореи находятся в подготовительном лагере в России. Также Украина знает, что их количество будет увеличено в ближайшее время до 12 тысяч человек.

"Ведется договоренность о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских людей для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах России", – заявил глава государства.