Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR. Так, командир Центра разведки Министерства обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что северокорейские солдаты будут прибывать в Россию в несколько этапов.

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В Эстонии оценили шансы солдат КНДР в войне

Эстонский командир Кивисельг отметил, что военные Северной Кореи, вероятно, прибыли в Курскую область в начале октября. Подготовка солдат могла длиться всего от 2 до 4 недель, а после – их отправили на фронт.

Ожидается, что КНДР отправит в Россию около 10 – 12 тысяч военных в несколько этапов. Кроме того, также в Россию прибудет 500 офицеров и 3 генерала. Впрочем, в эстонской разведке считают, что северокорейские военные существенно не повлияют на фронт.

Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель,

– сказал Кивисельг.

В разведке добавили, что военные КНДР, как правило, готовы к ведению боевых действий в горной местности. Поэтому, солдаты не знакомы с климатом и географией Украины. Поскольку их подготовка не предусматривала ведения боевых действий в таких условиях, а в России северокорейские военные не получили надлежащей подготовки, то они могут понести немалые потери.

Подготовка, которую они проходят в России, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы РФ понесли до сих пор,

– добавили в эстонской разведке.

Вместе с тем, Северная Корея, как считают в разведке Эстонии, продолжит отправлять подразделения в Россию и на войну с Украиной. Солдаты Ким Чен Ына вряд ли существенно повлияют на фронт, однако в долгосрочной перспективе могут быть некоторые изменения.