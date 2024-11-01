Представитель МИД КНР Линь Цзянь сказал, что Китаю неизвестны детали двусторонних обменов и сотрудничества между Россией и КНДР. Об этом он сообщил на своем брифинге, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Это тестирование: к чему может готовиться Россия, привлекая военных КНДР

Каково отношение Китая к сотрудничеству России и КНДР

Китай считает, что военное сотрудничество стран не представляет никакой угрозы.

Линь Цзянь отметил, что видение Китая путей завершения российско-украинской войны остается неизменным.

Позиция Китая по урегулированию "украинского кризиса" остается неизменной и заключается в приверженности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий,

– говорит Линь Цзянь.

Зато глава Офиса Президента Украины Михаил Подоляк говорит, что привлечением в войну войск КНДР, Россия хочет показать слабость демократических стран. А также то, что никаких "красных линий" не существует, поэтому авторитарные режимы могут бесчинствовать.

По информации New York Times, ранее США просили Китай повлиять на Северную Корею, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Для этого три ведущие американские дипломаты встретились с послом КНДР. Кроме США, сотрудничество России и Северной Кореи уже подтвердили Украина и НАТО.