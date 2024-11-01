Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, который подчеркнул, что перевозка военных в грузовиках с гражданскими номерами – это военное преступление. Ранее появлялась информация о том, что именно таким образом солдат КНДР доставили на фронт.

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Отдельное подразделение военных КНДР вряд ли сформируют

Политолог отметил, что сейчас точной информации, какие именно войска КНДР Россия перемещает на поле боя – нет. Это могут быть регулярные войска, спецназовцы, артиллеристы, офицеры или просто солдаты.

Если там артиллеристы, то они вероятно будут использовать артиллерию, которую Северная Корея поставляет российским войскам. КНДР также отправляет России снаряды, половина из того, что есть на линии фронта – северокорейского производства,

– подчеркнул Шейтельман.

Сейчас важно то, как именно северокорейские войска могут быть интегрированы в российские подразделения. Политолог считает, что те 3 тысячи солдат КНДР будут распределены между российскими военными группировками, вряд ли будет создано отдельное специальное подразделение войск Северной Кореи.

Шейтельман отметил, что сейчас у российского командования должен возникнуть вопрос, как организовать коммуникацию между военными КНДР и России. Он напомнил, что было обнародовано видео с линии фронта о том, что в российских войсках уже проводятся уроки по корейскому языку.

Я считаю, что эта часть армии Северной Кореи, эти 3 тысячи военных – это что-то вроде тестирования, а не для реального использования на поле боя. Похоже, что Путин и его армия хотят попробовать, возможно ли вообще интегрировать северокорейских солдат в российские подразделения,

– предположил Шейтельман.

Напомним, для усиления российской армии Северная Корея отправила ориентировочно 12 тысяч своих военных. По меньшей мере 9 тысяч из них проходят подготовку на российских полигонах, еще 3 тысячи находятся в Курской области.

Как сообщил генерал-лейтенант, бывший глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, возраст большинства из них составляет 20 – 23 года. Он рассказал, что эти северокорейские военные не имеют достаточного опыта службы в армии, но относятся к штурмовым подразделениям.