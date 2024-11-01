Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, який наголосив, що перевезення військових у вантажівках з цивільними номерами – це воєнний злочин. Раніше з'являлась інформація про те, що саме в такий спосіб солдатів КНДР доставили на фронт.

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Окремий підрозділ військових КНДР навряд чи сформують

Політолог зауважив, що нині точної інформації, які саме війська КНДР Росія переміщує на поле бою – немає. Це можуть бути регулярні війська, спецпризначенці, артилеристи, офіцери чи просто солдати.

Якщо там артилеристи, то вони ймовірно використовуватимуть артилерію, яку Північна Корея постачає російським військам. КНДР також відправляє Росії снаряди, половина з того, що є на лінії фронту – північнокорейського виробництва,

– наголосив Шейтельман.

Зараз важливим є те, як саме північнокорейські війська можуть бути інтегровані в російські підрозділи. Політолог вважає, що ті 3 тисячі солдатів КНДР будуть розподілені між російськими військовими угрупованнями, навряд чи буде створено окремий спеціальний підрозділ військ Північної Кореї.

Шейтельман зазначив, що нині в російського командування має постати запитання, як організувати комунікацію між військовими КНДР і Росії. Він нагадав, що було оприлюднено відео з лінії фронту про те, що в російських військах вже проводяться уроки з корейської мови.

Я вважаю, що ця частина армії Північної Кореї, ці 3 тисячі військових – це щось на кшталт тестування, а не для реального використання на полі бою. Схоже, що Путін і його армія хочуть спробувати, чи можливо взагалі інтегрувати північнокорейських солдатів у російські підрозділи,

– припустив Шейтельман.

Нагадаємо, для підсилення російської армії Північна Корея відправила орієнтовно 12 тисяч своїх військових. Щонайменше 9 тисяч з них проходять підготовку на російських полігонах, ще 3 тисячі перебувають в Курській області.

Як повідомив генерал-лейтенант, колишній голова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк, вік більшості з них складає 20 – 23 роки. Він розповів, що ці північнокорейські військові не мають достатнього досвіду служби в армії, але належать до штурмових підрозділів.