Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк. По его словам, войска КНДР в Украине свидетельствуют, что Путин пытается отсрочить проведение мобилизации в России.

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Что известно о войсках КНДР

По последней информации было известно, что диктатор Ким передал Путину около 12 тысяч военных. Около 9 тысяч сейчас находятся на полигонах в Хабаровске и Уссурийске, где проводится подготовка. Также они там изучают отдельные фразы на российском языке.

Около 3 тысяч оккупантов из КНДР уже перебросили в Курскую область. Также была информация, что их якобы зафиксировали на территории Донецкой области.

Среди отправленных военных якобы есть спецназовцы. Вместе с ними в Россию прибыл генерал Ким Йон Бок, который является приближенным к диктатору Ким Чен Ына.

Большинство из военных из КНДР – молодые люди. Где-то 20-23 года. Они не имеют достаточного опыта службы и подготовки. Но сама их принадлежность к штурмовым подразделениям, которые должны были быть направлены на боевые действия против Южной Кореи показывает, что КНДР отправило свои наиболее боевые подразделения,

– сказал Кондратюк.

Добавим, что Владимир Зеленский раскритиковал слабую реакцию Запада на то, что КНДР вступила в войну против Украины. Если реакция и в дальнейшем будет такой вялой, то Ким может решиться отправить еще больше войск.