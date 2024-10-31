Президент подчеркнул, что дальнейший ход событий в значительной степени зависит от реакции Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского.

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Путину выгодно отправить воевать за свои безумные идеи чужих солдат

На вопрос журналистки, не является ли эта отправка северокорейских солдат просто психологической кампанией для запугивания, Зеленский ответил однозначно. По его мнению, Ким Чен Ын так же не считается с жизнью людей, как и Путин. Но пока что события выгодны именно Путину: диктатор хочет показать, что он не один.

Психологически на нас 3 000 или 10 000 северокорейских военных не будут действовать. Этого недостаточно, чтобы психологически давить на Украину. Я считаю, что это прежде всего важный элемент именно для Путина – показать, что он не один в этой войне, что у него есть союзники. И чтобы не проводить мобилизацию. Не проводить дополнительную мобилизацию российских военных, вместо этого использовать граждан другого государства – вот для чего он это делает,

– считает Зеленский.

В то же время количество солдат КНДР в Украине будет зависеть от реакции Запада на применение северокорейских военных. Тогда может быть не три или десять тысяч, но и все сто.

"Если реакция будет слабая – солдат будет больше, и тогда мы будем говорить с вами уже не о психологическом влиянии, а о реальном влиянии. Потому что к армии России присоединится уже не просто контингент в 3 000, 10 000, а, может, даже больше. То есть будут две армии двух государств против одной армии Украины", – подчеркнул гарант.

Обратите внимание! Сеул будто бы обеспокоен происходящим, и усилил обмен разведданными с США. Но пока что он не собирается отправлять какую-либо серьезную помощь Украине. По крайней мере, министр обороны Южной Кореи уклонился от прямого ответа на вопрос о военной помощи Киеву – отправят разве что аналитиков. Также в Южной Корее считают, что Ким Чен Ын будет просить Путина расплатиться за солдат ядерными технологиями.