В США говорят, что Северная Корея отправила около 10 000 солдат для тренировок на востоке России. Некоторые из них одеты в российскую форму. Но министр обороны Южной Кореи уклонился от ответа, начнет ли Южная Корея оказывать военную помощь украинцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Зачем Ким помогает Путину

Северная Корея "очень вероятно" попросит Москву предоставить ей передовые технологии, связанные с ядерным оружием, в обмен на развертывание войск для помощи России в войне против Украины, заявил в среду в Пентагоне министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен. Северная Корея, вероятно, попросит российскую сторону о передаче технологий, связанных с тактическим ядерным оружием, совершенствованием северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, разведывательных спутников и атомных подводных лодок, заявил Ким, выступая через переводчика вместе с министром обороны Ллойдом Остином,

– говорится в сообщении.

В Белом доме видят в этом отражение соглашения России с Ираном, ведь там Москва делится с Тегераном ядерными технологиями в обмен на оружие и военную поддержку в войне в Украине.

Сеул не верит, что развертывание войск Северной Кореи в помощь России будет способствовать возникновению войны на Корейском полуострове, но оно может привести к "эскалации угроз безопасности". Собственно, там увеличили обмен разведывательной информацией с НАТО и беспокоятся о передвижении северокорейских войск. Но пока говорится об отправке в Украину разве что южнокорейских военных аналитиков.

Между тем на Западе понимают, что солдаты КНДР будут погибать в степях Украины и на это надо будет как-то реагировать.

"Отвечая на вопрос, что произойдет, если северокорейские войска будут убиты американским оружием, предоставленным Украине, Остин сказал, что "такие вещи будут случаться", если северокорейцы присоединятся к россиянам в войне", – пишет CNN.