Их всех постепенно будут вводить в бои. Об этом пишет руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

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В Донецкой области присутствуют инженеры из КНДР

По словам Коваленко, сейчас 3 тысячи северокорейских солдат находятся на территории Курской области.

Их постепенно будут вводить в бой в различные подразделения армии России, их российские документы уже готовы. Они будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурятов. Это линейные части,

– сообщил руководитель ЦПД.

Впоследствии Россия планирует их привлекать к боевым действиям на временно оккупированных территориях. Впрочем, некоторые инженеры из КНДР уже присутствуют в Донецкой области.

Все планы российского руководства, как сообщил Коваленко, пока уже известны.

К слову, представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН заявил, что войска из Северной Кореи начнут участвовать в боевых действиях против Украины уже с ноября.