Їх усіх поступово будуть вводити в бої. Про це пише керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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На Донеччині присутні інженери з КНДР

За словами Коваленка, наразі 3 тисячі північнокорейських солдатів перебувають на території Курської області.

Їх поступово будуть вводити в бій у різні підрозділи армії Росії, їхні російські документи вже готові. Вони будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців та бурятів. Це лінійні частини,

– повідомив керівник ЦПД.

Згодом Росія планує їх залучати до бойових дій на тимчасово окупованих територіях. Втім, деякі інженери з КНДР уже присутні на Донеччині.

Усі плани російського керівництва, як повідомив Коваленко, наразі уже відомі.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що війська з Північної Кореї почнуть брати участь у бойових діях проти України уже з листопада.