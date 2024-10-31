Про це повідомив представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН.

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"Очікується, що у листопаді військові КНДР будуть брати безпосередню участь у військових діях проти ЗСУ. Найімовірніше, військові КНДР працюватимуть під егідою 11 бригади", – повідомив Кислиця.

Також представник України зауважив, що Росія отримує допомогу у своїй загарбницькій війні від країни, яка перебуває під санкціями.

Отже, рішення КНДР направити своїх військових для участі у війні є порушенням міжнародного права. Більш того, їхнє тренування на території Росії є порушенням резолюцій ООН.

Ризики участі КНДР у війні

Сергій Кислиця наголосив, що Північна Корея відряджає своїх військових до Росії для набуття досвіду ведення війни. Тож, це дуже погана новина для світу. Оскільки підвищення оперативної сумісності армій Росії та КНДР становить загрозу для Європи, Корейського півострова, сусідніх країн.

Адже, ті військовослужбовці КНДР, особливо офіцери, які переживуть російсько-українську війну, повернуться з винятковим досвідом ведення сучасної війни.