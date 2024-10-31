Про це постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

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Український дипломат зазначив, що військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч осіб проходить підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу збройних сил Росії. До складу цього контингенту входять щонайменше 500 офіцерів з Північної Кореї, у тому числі три генерали з генштабу.

Постпред назвав їхні посади та імена:

заступник начальника генштабу з операцій спеціального призначення генерал-полковник Кім Йонг Бок; заступник начальника генштабу – начальник розвідувального управління Лі Чхан Хо;

начальник головного оперативного управління генерал-майор Шин Гем Чхоль.

Росія приховуватиме їх присутність

З військовослужбовців КНДР сформують щонайменше п'ять частин або з'єднань чисельністю від 2000 до 3000 військовослужбовців кожне. Один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку.

Віійськовослужбовці КНДР носитимуть російську форму і будуть забезпечені російськими документами, які посвідчують особу. А для приховування присутності військовослужбовців КНДР вони будуть інтегровані в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин з азійської частини Росії.

Також відомо, розповів український дипломат, що з 23 до 28 жовтня щонайменше сім літаків перевезли зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною до 2100 військових.