Об этом постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

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Украинский дипломат отметил, что военный контингент КНДР численностью до 12 тысяч человек проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа вооруженных сил России. В состав этого контингента входят по меньшей мере 500 офицеров из Северной Кореи, в том числе три генерала из генштаба.

Постпред назвал их должности и имена:

заместитель начальника генштаба по операциям специального назначения генерал-полковник Ким Йонг Бок; заместитель начальника генштаба – начальник разведывательного управления Ли Чхан Хо;

начальник главного оперативного управления генерал-майор Шин Гем Чхоль.

Россия будет скрывать их присутствие

Из военнослужащих КНДР сформируют не менее пяти частей или соединений численностью от 2000 до 3000 военнослужащих каждое. Одно такое подразделение приравнивается к мотострелковому полку.

Военнослужащие КНДР будут носить российскую форму и будут обеспечены российскими документами,, удостоверяющими личность. А для сокрытия присутствия военнослужащих КНДР они будут интегрированы в российские подразделения, укомплектованные представителями этнических меньшинств из азиатской части России.

Также известно, рассказал украинский дипломат, что с 23 по 28 октября по меньшей мере семь самолетов перевезли из Восточного военного округа к границе России с Украиной до 2100 военных.