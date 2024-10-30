Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вашингтоне с южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном. Ранее аналогичные заявления также делал Совет национальной безопасности Южной Кореи.

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Солдаты из КНДР переоделись в российскую форму

Министры обороны США и Южной Кореи обсудили отправку войск КНДР в Россию. Отмечается, что пока Москва и Пхеньян этого не отрицают, хотя и не признают.

По словам Остина, отправленные в Россию военные КНДР переоделись в российскую военную форму.

Также Остин отметил, что даже при поддержке Северной Кореи Россия не победит Украину. США и их союзники будут призывать Пхеньян не привлекать своих солдат в войну, однако, по словам Остина, вероятно, это все же произойдет. Ким Ен Хен призвал Северную Корею "немедленно" забрать все свои войска из России, а Ллойд Остин поддержал этот призыв.

К слову, ранее Европейский разведывательный центр подтвердил присутствие на территории России солдат из Северной Кореи. Сейчас там может находиться несколько тысяч северокорейских военных.