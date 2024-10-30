Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції у Вашингтоні з південнокорейським колегою Кім Ен Хеном. Раніше аналогічні заяви також робила Рада національної безпеки Південної Кореї.

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Солдати з КНДР переодягнулися в російську форму

Міністри оборони США та Південної Кореї обговорили відправлення військ КНДР в Росію. Зазначається, що наразі Москва та Пхеньян цього не заперечують, хоча й не визнають.

За словами Остіна, відправлені до Росії військові КНДР переодяглися у російську військову форму.

Також Остін наголосив, що навіть за підтримки Північної Кореї Росія не переможе Україну. США та їхні союзники закликатимуть Пхеньян не залучати своїх солдатів у війну, однак, за словами Остіна, ймовірно, це все ж таки відбудеться. Кім Ен Хен закликав Північну Корею "негайно" забрати всі свої війська з Росії, а Ллойд Остін підтримав цей заклик.

До слова, раніше Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність на території Росії солдатів з Північної Кореї. Наразі там може перебувати кілька тисяч північнокорейських військових.