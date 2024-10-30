Потенційно, цей ядерний боєприпас здатен досягти Сполучених Штатів.

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КНДР готова випробувати ракету великої дальності

Окрім цього, за закритими дверима розвідка Південної Кореї повідомила, що деякі передові підрозділи північнокорейських військ, надіслані до Росії, могли досягти фронтів боїв.

Раніше цього місяця президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що він очікує, що Північна Корея здійснить масштабні провокації, такі як випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет приблизно під час виборів у США. Причиною є спроба посилити тиск на Вашингтон та його союзників.

Водночас під час брифінгу 30 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін вказав, що Штати мають намір захищати Південну Корею всіма видами озброєнь, в тому числі й ядерною зброєю.

"Сьогодні я запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими обороні Республіки Корея, і наші зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються залізними", – наголосив Остін.