Президент наголосив, що подальший перебіг подій значною мірою залежить від реакції Заходу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського.

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Путіну вигідно відправити воювати за свої божевільні ідеї чужих солдатів

На запитання журналістки, чи не є це відправлення північнокорейських солдатів просто психологічною кампанією для залякування, Зеленський відповів однозначно. На його думку, Кім Чен Ин так само не рахується з життям людей, як і Путін. Але поки що події вигідні саме Путіну: диктатор хоче показати, що він не сам.

Психологічно на нас 3 000 або 10 000 північнокорейських військових не діятимуть. Цього недостатньо, щоби психологічно тиснути на Україну. Я вважаю, що це передусім важливий елемент саме для Путіна – показати, що він не один в цій війні, що у нього є союзники. І щоб не проводити мобілізацію. Не проводити додаткову мобілізацію російських військових, натомість використовувати громадян іншої держави – ось для чого він це робить,

– вважає Зеленський.

Водночас кількість солдатів КНДР в Україні залежатиме від реакції Заходу на застосування північнокорейських військових. Тоді може бути не три чи десять тисяч, а й усі сто.

"Якщо реакція буде слабка – солдатів буде більше, і тоді ми будемо говорити з вами вже не про психологічний вплив, а про реальний вплив. Тому що до армії Росії доєднається вже не просто контингент у 3 000, 10 000, а, може, навіть більше. Тобто будуть дві армії двох держав проти однієї армії України", – підкреслив гарант.

Зверніть увагу! Сеул ніби занепокоєний тим, що відбувається, і посилив обмін розвідданими зі США. Але поки що він не збирається відправляти якусь серйозну допомогу Україні. Принаймні, міністр оборони Південної Кореї ухилився від прямої відповіді на питання щодо військової допомоги Києву – відправлять хіба аналітиків. Також у Південній Кореї вважають, що Кім Чен Ин проситиме Путіна розплатитися за солдатів ядерними технологіями.