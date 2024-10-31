Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

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Зеленський дорікнув Заходу через реакцію на участь КНДР у війні

Я вважаю, що це (реакція на участь КНДР у війні – 24 Канал) буде так само як з Кримом. Коли Захід і різні партнери не реагували на окупацію Путіним нашого півострова Крим 10 років тому – не було ніяких гучних кроків, окрім навіть дуже тихих заяв. Після цього Путін почав повномасштабне вторгнення,

– зауважив Зеленський.

Український гарант вказав, що те ж саме відбувається з північнокорейським контингентом. Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО, Південної Кореї, зокрема. Володимир Зеленський вважає, що після відсутності реакції Путін буде лише збільшувати залученість КНДР на українській землі.

"Я вважаю, що та реакція, яка сьогодні є на це – це нічого, це нуль", – каже Зеленський.

Також у тому ж інтерв'ю Володимир Зеленський зауважив, що лише від Заходу залежить, чи відправить КНДР 100 тисяч солдатів на війну,