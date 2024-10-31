Жители КНДР восприняли возможность поехать воевать в Украину как шанс, выпадающий раз в жизни. За убийство украинцев Россия заплатит им очень много – как по меркам северокорейцев, которые получают доллар в месяц. Правда, большинство средств осядет в карманах Кима, но людей это не волнует, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Почему корейцы согласились поехать в Украину

С точки зрения северокорейцев, эти солдаты могут быть не такими несчастными, как думают посторонние. На самом деле, по словам бывших северокорейских военнослужащих, они могут с гордостью рассматривать свой российский тур как редкий шанс заработать хорошие деньги, впервые увидеть чужую страну и получить привилегированный режим для своих семей,

– говорится в материале.

Конечно, много солдат ляжет в украинскую землю. И здесь Ким очень рискует. Если погибнет немного людей, он получит то, что хочет, в частности, деньги от Путина и ядерные технологии. Если же потери будут большими, это шокирует Северную Корею и будет иметь негативные последствия.

"Несмотря на постепенное экономическое восстановление Северной Кореи за последние 30 лет, перебежчики говорят, что средняя месячная зарплата обычных северокорейских рабочих и солдат составляет менее 1 доллара", – приводит данные Independent.

А Путин обещает по две тысячи долларов ежемесячно. 90% этой суммы, предположительно, пойдет в казну, но год службы в России принесет северокорейскому солдату от 1200 до 2400 долларов. Ради этих сумм они готовы рисковать.

Также смертельный туризм может принести хорошие дома либо поступление в хорошие университеты – или хотя бы переезд в Пхеньян. Сейчас для переезда из одной провинции страны в другую нужно разрешение государства.

Но если солдаты будут массово гибнуть – что, скорее всего, и произойдет, – они могут сдаться в плен ВСУ и попросить отправить их в Южную Корею.

"Северная Корея будет продолжать скрывать отправку своих войск от собственного народа, потому что общественность будет взволнована, если узнает, что их солдат отправляют за границу для убийства", – сказал один из аналитиков.

Интересно! Зеленский считает, что отправка корейских бойцов сейчас выгодна Путину – тот не хочет проводить мобилизацию. Оба диктатора пренебрегают жизнью людей, и в этом похожи. Сейчас войска КНДР не давят на украинцев психологически, но это может измениться.