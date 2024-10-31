Об этом в интервью южнокорейскому телеканалу KBS сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Участие КНДР в войне против Украины

Владимир Зеленский отметил, что против Украины официально воюют два государства.

Это официальное привлечение военных. Это не просто передача артиллерийских снарядов. Это не просто помощь соответствующим количеством ракет. Это не просто привлечение технического персонала, невоенных к работе на тех или иных заводах,

– сказал он.

Президент указал, что это конкретные войска Северной Кореи, которые прибыли в Курскую область и готовятся к войне с Украиной.

"РФ в контактах на уровне разведок с другими партнерами подтвердила, что Северная Корея вовлечена. Официально подтвердила на своем уровне большим странам", – сообщил Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил, что часть войск КНДР готовится в Курской области, а часть уже прибыла на оккупированные украинские территории.