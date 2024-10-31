Жителі КНДР сприйняли можливість поїхати воювати в Україну як шанс, що випадає раз у житті. За вбивство українців Росія заплатить їм дуже багато – як за мірками північнокорейців, які отримують долар на місяць. Щоправда, більшість коштів осяде в кишенях Кіма, та людей це не обходить, повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Чому корейці погодилися поїхати в Україну

З погляду північнокорейців, ці солдати можуть бути не такими нещасними, як думають сторонні. Насправді, за словами колишніх північнокорейських військовослужбовців, вони можуть із гордістю розглядати свій російський тур як рідкісний шанс заробити хороші гроші, вперше побачити чужу країну та отримати привілейований режим для своїх родин,

– ідеться в матеріалі.

Звісно, багато солдатів ляже в українську землю. І тут Кім дуже ризикує. Якщо загине небагато людей, він отримає те, що хоче, – зокрема, гроші від Путіна та ядерні технології. Якщо ж втрати будуть великими, це шокує Північну Корею та матиме негативні наслідки.

"Незважаючи на поступове економічне відновлення Північної Кореї за останні 30 років, перебіжчики кажуть, що середня місячна зарплата звичайних північнокорейських робітників і солдатів становить менше 1 долара", – наводить дані Independent.

А Путін обіцяє по дві тисячі доларів щомісяця. 90% цієї суми, імовірно, піде в скарбницю, але рік служби в Росії принесе північнокорейському солдату від 1200 до 2400 доларів. Заради цих сум вони готові ризикувати.

Також смертельний туризм може принести хороші будинки або вступ до хороших університетів – чи бодай переїзд до Пхеньяна. Зараз для переїзду з однієї провінції країни в іншу потрібен дозвіл держави.

Та якщо солдати будуть масово гинути – що, швидше за все, і станеться, – вони можуть здатися в полон ЗСУ і попросити відправити їх до Південної Кореї.

"Північна Корея продовжуватиме приховувати відправлення своїх військ від власного народу, тому що громадськість буде схвильована, якщо дізнається, що їхніх солдат відправляють за кордон для вбивства", – сказав один з аналітиків.

Цікаво! Зеленський вважає, що відправлення корейських бійців наразі вигідне Путіну – той не хоче проводити мобілізацію. Обидва диктатори нехтують життям людей, і в цьому схожі. Зараз війська КНДР не тиснуть на українців психологічно, але це може змінитися.