Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR. Так, командир Центру розвідки Міністерства оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що північнокорейські солдати будуть прибувати у Росію у кілька етапів.

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В Естонії оцінили шанси солдатів КНДР у війні

Естонський командир Ківісельг зазначив, що військові Північної Кореї, ймовірно, прибули до Курської області на початку жовтня. Підготовка солдатів могла тривати усього від 2 до 4 тижнів, а після – їх відправили на фронт.

Очікується, що КНДР відправить до Росії близько 10 – 12 тисяч військових у кілька етапів. Крім того, також до Росії прибуде 500 офіцерів та 3 генерали. Втім, в естонській розвідці вважають, що північнокорейські військові суттєво не вплинуть на фронт.

Прибуття північнокорейських солдатів на український фронт, ймовірно, відбуватиметься поетапно. Прибуття наступних північнокорейських підрозділів на український фронт відбудеться протягом найближчих тижнів,

– сказав Ківісельг.

В розвідці додали, що військові КНДР, як правило, готові до ведення бойових дій в гірській місцевості. Відтак, солдати не знайомі з кліматом та географією України. Оскільки їхня підготовка не передбачала ведення бойових дій в таких умовах, а в Росії північнокорейські військові не отримали належної підготовки, то вони можуть зазнати чималих втрат.

Підготовка, яку вони проходять у Росії, безумовно, не дуже високого рівня. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні, і, ймовірно, навіть більші втрати, ніж сили РФ понесли до цього часу,

– додали в естонській розвідці.

Разом з тим, Північна Корея, як вважають у розвідці Естонії, продовжить відправляти підрозділи до Росії та на війну з Україною. Солдати Кім Чен Ина навряд чи суттєво вплинуть на фронт, проте у довгостроковій перспективі можуть бути деякі зміни.