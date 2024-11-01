Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського південнокорейському телеканалу KBS. За його словами, Росія навіть пишається, що має такого союзника, як КНДР.

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КНДР відправить цивільних для роботи на заводах Росії

"Зрозуміло, Росія буде робити ті чи інші кроки ескалації. Залучення військових як офіцерів, так і солдатів Північної Кореї – це наступний шлях, який Росія навіть не приховує, публічно про це говорить та іноді пишається тим, у них є ось такі союзники", – сказав президент Зеленський.

Свою співпрацю, як зауважив він, Росія з КНДР почали з передачі 3,5 мільйона снарядів для російської армії.

Росія всіма цими мільйонами вбивала наших людей. І також Північна Корея передала ракети. А зараз ми говоримо вже про контингент, який буде воювати проти нас,

– сказав Зеленський.

Він повідомив, що наразі відомо про те, що 3 тисячі військових Північної Кореї знаходяться в підготовчому таборі у Росії. Також Україна знає, що їхня кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч осіб.

"Ведеться домовленість щодо постачання інженерних військ, а також великої кількості цивільних людей для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах Росії", – заявив глава держави.