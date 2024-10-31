Об этом в интервью южнокорейскому телеканалу KBS заявил украинский президент Владимир Зеленский, рассказав, какую опасность представляет их вовлечение в войну.

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Зеленский оценил угрозу привлечения войск КНДР в войну

Владимир Зеленский подтвердил пребывание войск КНДР в Курской области. У президента также поинтересовались, были ли какие-то столкновения Вооруженных Сил Украины с северокорейскими солдатами, однако тот пока это отрицал.

Нет, еще нет. Будут. Этот вопрос уже в днях, а не в месяцах,

– отметил глава государства.

Как говорит президент, россияне будут применять эти войска, бросая их в бой первыми, чтобы избежать потерь среди собственного личного состава. По его словам, Путин боится проводить мобилизационные мероприятия в своей стране, потому что это бьет по его рейтингу.

Так что войска КНДР для диктатора, по мнению Зеленского, "это выход" из текущей ситуации. Он также считает, что это выгодно непосредственно для самого Ким Чен Ина, поскольку северокорейские военные пока не имеют боевого опыта в ведении современной войны.

"Они (россияне – 24 Канал) применят эти войска, безусловно, эти люди погибнут, безусловно, они попытаются делать все, чтобы погибало более северокорейских военных, значит они их будут толкать вперед", – подчеркнул президент.