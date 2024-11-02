Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Эксперты также объяснили, как Кремль будет использовать солдат из КНДР.

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Какие последствия будет иметь участие Северной Кореи в войне

Аналитики ISW заявили, что Кремль, вероятнее всего, будет привлекать северокорейскую живую силу, чтобы поддерживать текущие наступательные усилия в войне против Украины. Кроме того, развертывания войск КНДР в войне против Украины подчеркивает постоянную зависимость Владимира Путина от поиска альтернативных путей формирования вооруженных сил, чтобы избежать более широкой мобилизации в России.

Впрочем, последствия участия военных КНДР в войне будут выходить далеко за пределы поля боя в Украине. В частности, Пхеньян надеется, что их солдаты получат боевой опыт в условиях современной войны, и который Северная Корея "может надеяться применить к будущим конфликтам, в которых она может участвовать".

Военная доктрина Северной Кореи определяет Южную Корею и Соединенные Штаты как противников, а война в Украине дает КНДР беспрецедентную возможность "практиковать" свою доктрину в условиях боя, которые могут напоминать будущие конфликты на Корейском полуострове из-за технологических и тактических нововведений,

– отметили аналитики.

В ISW отметили, что сближение между Северной Кореей и Россией создает явную вероятность угрожать долгосрочной стабильности Корейского полуострова и более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хотя Пхеньян категорически отрицает все доказательства отправки своих военных в Россию, однако северокорейские солдаты уже прибыли в Курскую область. Там они вступят в бой с ВСУ.

Аналитики отметили, что при этом Кремль неоднократно подчеркивал якобы предполагаемой законности сотрудничества России с КНДР. Вероятно, российская пропаганда делает это для того, чтобы "наладить отношения с Южной Кореей и помешать Сеулу напрямую прислать прямую военную помощь Украине". Кроме того, постоянное отрицание КНДР своего участия в войне может отражать также и желание избежать дополнительных международных санкций.

Как резюмируют аналитики ISW, присоединение Северной Кореи к России имеет ряд негативных последствий. Во-первых, получение нового главного союзника увеличивает шансы на то, что КНДР "сможет победить в войне или хотя бы выжить". Поэтому, Пхеньян может прибегать к более рискованному поведению.

Во-вторых, Северная Корея с помощью сотрудничества с Россией уменьшит свою экономическую и военную зависимость от Китая, а соответственно – уменьшит уверенность Южной Кореи в том, что Пекин может сдержать "импульсы" Пхеньяна. В-третьих, Россия не будет сдерживать КНДР, а наоборот – может поощрять к военному противостоянию с Южной Кореей.