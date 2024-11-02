Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Експерти також пояснили, як Кремль буде використовувати солдатів з КНДР.

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Які наслідки матиме участь Північної Кореї у війні

Аналітики ISW заявили, що Кремль, найімовірніше, буде залучати північнокорейську живу силу, щоб підтримувати поточні наступальні зусилля у війні проти України. Крім того, розгортання військ КНДР у війні проти України підкреслює постійну залежність Владіміра Путіна від пошуку альтернативних шляхів формування збройних сил, щоб уникнути ширшої мобілізації в Росії.

Втім, наслідки участі військових КНДР у війні виходитимуть далеко за межі поля бою в Україні. Зокрема, Пхеньян сподівається, що їхні солдати отримають бойовий досвід в умовах сучасної війни, і який Північна Корея "може сподіватися застосувати до майбутніх конфліктів, у яких вона може брати участь".

Військова доктрина Північної Кореї визначає Південну Корею та Сполучені Штати як супротивників, а війна в Україні дає КНДР безпрецедентну можливість "практикувати" свою доктрину в умовах бою, які можуть нагадувати майбутні конфлікти на Корейському півострові через технологічні та тактичні нововведення,

– наголосили аналітики.

В ISW наголосили, що зближення між Північною Кореєю та Росією створює явну ймовірність загрожувати довгостроковій стабільності Корейського півострова та ширшого Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Хоча Пхеньян категорично заперечує усі докази відправки своїх військових до Росії, проте північнокорейські солдати вже прибули до Курської області. Там вони втуплять у бій зі ЗСУ.

Аналітики зауважили, що при цьому Кремль неодноразово наголошував на начебто передбачуваній законності співпраці Росії з КНДР. Ймовірно, російська пропаганда робить це для того, щоб "налагодити відносини з Південною Кореєю та завадити Сеулу напряму надіслати пряму військову допомогу Україні". Крім того, постійне заперечення КНДР своєї участі у війні може відображати також і бажання уникнути додаткових міжнародних санкцій.

Як резюмують аналітики ISW, приєднання Північної Кореї до Росії має низку негативних наслідків. По-перше, отримання нового головного союзника збільшує шанси на те, що КНДР "зможе перемогти у війні або принаймні вижити". Відтак, Пхеньян може вдаватися до більш ризикованої поведінки.

По-друге, Північна Корея за допомогою співпраці з Росією зменшить свою економічну та військову залежність від Китаю, а відповідно – зменшить впевненість Південної Кореї в тому, що Пекін може стримати "імпульси" Пхеньяна. По-третє, Росія не буде стримувати КНДР, а навпаки – може заохочувати до військового протистоянні з Південною Кореєю.