Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що називати їх військовими не варто, з його слів, вони "терористи в чистому вигляді, яких треба ліквідовувати".

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Про механізм обміну північнокорейських військовополонених

Військовий експерт зазначив, що солдати КНДР потраплятимуть під удари українських засобів ураження і в полон. Тому, на його думку, Україні варто розглянути один з механізмів обміну північнокорейських військовополонених.

Якщо в них буде бажання в межах обміну повертатися не в Північну Корею, а в Південну, то треба давати їм таку можливість. Необхідно залучати південнокорейських спеціалістів, перекладачів, аби пропонувати у такий спосіб залишати цей північнокорейський концтабір,

– наголосив Світан.

Він також зауважив, що більшість північнокорейців мають родичів у Південній Кореї, їх треба також долучати до цього процесу. В цій справі, на думку Світана, розвідка Південної Кореї може суттєво посприяти.

Зі слів військового експерта, такий механізм обміну слід вводити в дію, як і механізм тотального знищення Північної Кореї.

"Якщо зараз створити серйозний удар по північнокорейських солдатах, відкрити "полювання" на них, тоді потік цих терористів може і не збільшитись надалі, може взагалі вичерпатися. Кім Чен Ин зрозуміє, що зворотна реакція буде катастрофою для нього і його країни, тоді він може припинити пересування північнокорейських військ на театр воєнних дій", – вважає Світан.

Нагадаємо, командир Центру розвідки Міноборони Естонії Антс Ківісельг повідомив, що процес прибуття військових КНДР буде здійснюватися поетапно, мовиться про кількість до 12 тисяч солдатів.

З його слів, північнокорейські солдати проходять підготовку протягом 2 – 4 тижнів, потім йдуть воювати. В естонській розвідці спрогнозували, що значною мірою наявність військ Північної Кореї на ситуацію на полі бою не вплине.