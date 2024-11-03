Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що Росія знайшла форму співробітництва з Північною Кореєю, яка дозволить їй посилити воєнне виробництво. Також відомо, що Пхеньян відправив воювати до Росії молодих людей приблизно 20-річного віку. Вони не мають відповідної підготовки, щоб брати участь у серйозних бойових діях.

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КНДР це вигідно

Росіяни дійсно знайшли спосіб залучити до своєї армії північнокорейських військових. І це також вигідно для самої КНДР, щоб її військо здобуло підготовку в бойових умовах.

Водночас це, на думку політолога, тільки верхівка айсберга.

Наразі ще більшою проблемою є залучення на воєнне виробництво Росії дуже дешевої робочої сили з Північної Кореї,

– підкреслив він.

Цим працівникам, за його словами, не потрібно платити великі гроші, які російська влада сплачує своїм громадянам. Це стосується як військових з КНДР, так і цивільних.

Для них, за великим рахунком, не існує норм трудових кодексів. Це майже рабська сила, якою керівництво Північної Кореї "розраховується" за технологічну та іншу підтримку країни з боку Росії,

– наголосив він.

Йдеться про зброю, харчові продукти. Також не можна виключати, що Москва передать Пхеньяну технології виробництва, зберігання та застосування ядерної зброї. Також допомога може торкатися обходу санкцій, які застосовані проти Північної Кореї, завдяки використанню відповідних торгівельних каналів Росії.

Зверніть увагу! За даними ГУР МО України на російській території поблизу з кордоном з нашою країною перебуває понад 7 тисяч північнокорейський військових. Наприкінці жовтня 2024 року Росія перекинула їх з Приморського краю.

Для Північної Кореї, на думку Олексій Буряченка, це дуже вигідна угода.

Проте все може змінитися, якщо найближчим часом з'являться якісь "чорні лебеді" – непередбачувані обставини, які неможливо прорахувати заздалегідь.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що якби Україна мала дозвіл від західних партнерів завдавати удари вглиб території Росії, то вона вже могла б вдарити превентивно та ліквідувати війська Північної Кореї, що перебувають на території країни-агресора.

Однак замість того, щоб надати Україні такий дозвіл, союзники, за словами президента, спостерігають.