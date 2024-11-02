Владімір Путін отримав більш як 10 тисяч військових, серед яких є й офіцери та генерали. Детальніше, хто воюватиме на боці Росії проти України, в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Кого Кім Чен Ин відправив до Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що війська Північної Кореї розгортаються в Курській області Росії. У західних ЗМІ повідомили, що ці сили входять до складу "елітного підрозділу" північнокорейської армії.

Водночас з'явилась розвідувальна інформація про те, що сили, які розміщені на передовій Курської області, – це молоді люди віком приблизно 20 років. Вони не є навченими та підготовленими до такої великої війни.

Це справді можуть бути "елітні сили" Північної Кореї. Ми знаємо, що їхня армія погано навчена та погано оснащена. Головне, що турбує Кім Чен Ина, – це Південна Корея, тому, думаю, що його головні сили розташовані на кордоні з Південною Кореєю. Та все ж Кім Чен Ину потрібні ядерні технології,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Тож між Росією та КНДР уклалась доволі взаємовигідна співпраця. Кім Чен Ин, прагнучи знищити Південну Корею, може натренувати своїх військових та отримати важливі технології. А Владімір Путін, у якого закінчуються люди та є страх перед оголошенням мобілізації, отримує потрібну живу силу.

Цікаво! Побоювання російського диктатора, власне, не є безпідставними. Відправивши строковиків у Курську область, за відсутності інших резервів, по Росії почалися протести матерів. Через те, Кремлю з власної ініціативи довелося піти на великий обмін полоненими.

До України тоді повернулося 115 захисників, серед яких були військові моряки, прикордонники, захисники Маріуполя та нацгвардійці. Росія ж отримала 115 строковиків, яких кинули на оборону Курщини. Вони пробули у полоні лиш 3 тижні.

"Це звучить жахливо, але ці молоді північнокорейські чоловіки є просто "гарматним м'ясом". Це шокує, що цих ледве навчених молодих людей з іншого куточку планети відправили на смерть. Є повідомлення, що вони вже намагаються дезертувати або знайти безпечне місце в Україні, тому що їх кинули на вірну смерть", – пояснив британський полковник.

Чи зважатимуть у КНДР на втрати

Однак до Росії з Північної Кореї приїхали не лише звичайні солдати, а також генерали та офіцери. Нагадаємо, що на початку жовтня під Донецьком побували офіцери КНДР, яких знищили українські військові.

Я впевнений, що є частиною угоди Путіна та Кім Чен Ина. Без сумніву, північнокорейські генерали хочуть мати право голосу в тому, що роблять їхні солдати, тож їх запрошують до вищого командування. Але я сумніваюся, що росіяни справді прислухатимуться до них,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

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Північнокорейські генерали й офіцери також є законною ціллю для українських військових. Однак навіть їхнє знищення навряд чи хвилюватиме Кім Чен Ина і поготів Владіміра Путіна.

"Кожному з них взагалі начхати на жертви, їх не хвилює супутній збиток. Путін мало турбується на втрати зі свого боку та із загрозливою швидкістю позбувається своїх генералів. Та й не думаю, що Кім Чен Ин хоч на йоту турбується про своїх солдатів і перейматиметься тим, що їх вб'ють", – додав полковник у відставці.