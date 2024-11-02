Владимир Путин получил более чем 10 тысяч военных, среди которых есть и офицеры и генералы. Подробнее, кто будет воевать на стороне России против Украины, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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Кого Ким Чен Ын отправил в Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что войска Северной Кореи разворачиваются в Курской области России. В западных СМИ сообщили, что эти силы входят в состав "элитного подразделения" северокорейской армии.

В то же время появилась разведывательная информация о том, что силы, которые размещены на передовой Курской области, – это молодые люди в возрасте примерно 20 лет. Они не являются обученными и подготовленными к такой большой войне.

Это действительно могут быть "элитные силы" Северной Кореи. Мы знаем, что их армия плохо обучена и плохо оснащена. Главное, что беспокоит Ким Чен Ына, – это Южная Корея, поэтому, думаю, что его главные силы расположены на границе с Южной Кореей. И все же Ким Чен Ыну нужны ядерные технологии,

– подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Поэтому между Россией и КНДР заключилось довольно взаимовыгодное сотрудничество. Ким Чен Ын, стремясь уничтожить Южную Корею, может натренировать своих военных и получить важные технологии. А Владимир Путин, у которого заканчиваются люди и есть страх перед объявлением мобилизации, получает нужную живую силу.

Интересно! Опасения российского диктатора, собственно, не являются безосновательными. Отправив срочников в Курскую область, при отсутствии других резервов, по России начались протесты матерей. Из-за этого, Кремлю по собственной инициативе пришлось пойти на большой обмен пленными.

В Украину тогда вернулось 115 защитников, среди которых были военные моряки, пограничники, защитники Мариуполя и нацгвардейцы. Россия же получила 115 срочников, которых бросили на оборону Курщины. Они пробыли в плену лишь 3 недели.

"Это звучит ужасно, но эти молодые северокорейские мужчины являются просто "пушечным мясом". Это шокирует, что этих едва обученных молодых людей из другого уголка планеты отправили на смерть. Есть сообщения, что они уже пытаются дезертировать или найти безопасное место в Украине, потому что их бросили на верную смерть", – объяснил британский полковник.

Будут ли учитывать в КНДР потери

Однако в Россию из Северной Кореи приехали не только обычные солдаты, а также генералы и офицеры. Напомним, что в начале октября под Донецком побывали офицеры КНДР, которых уничтожили украинские военные.

Я уверен, что является частью соглашения Путина и Ким Чен Ына. Без сомнения, северокорейские генералы хотят иметь право голоса в том, что делают их солдаты, поэтому их приглашают в высшее командование. Но я сомневаюсь, что россияне действительно будут прислушиваться к ним,

– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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Северокорейские генералы и офицеры также являются законной целью для украинских военных. Однако даже их уничтожение вряд ли будет волновать Ким Чен Ына и тем более Владимира Путина.

"Каждому из них вообще плевать на жертвы, их не волнует сопутствующий ущерб. Путин мало беспокоится о потерях со своей стороны и с угрожающей скоростью избавляется от своих генералов. Да и не думаю, что Ким Чен Ын хоть на йоту беспокоится о своих солдатах и будет переживать о том, что их убьют", – добавил полковник в отставке.