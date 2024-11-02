Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведку Великобритании в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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С какими трудностями могут сталкиваться солдаты КНДР в войне

В британской разведке отметили, что около 10 тысяч солдат КНДР уже находятся на территории России. Вероятно, некоторые подразделения уже перебросили в Курскую область.

"Россия и КНДР взяли на себя обязательства углубить свое двустороннее партнерство с помощью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит положения о взаимной обороне, и был ратифицирован российской Государственной думой 24 октября 2024 года", – отметили в Минобороны Великобритании.

Там отметили, что для России военная поддержка КНДР в войне против Украины, вероятно, была главной движущей силой партнерства. Однако до этого она была сосредоточена вокруг поставок оружия Северной Кореей.

Кроме того, в британской разведке отметили, что Вооруженные силы России и КНДР почти наверняка испытывают трудности оперативной совместимости, если раньше не проводили совместных военных учений.

Войска КНДР, которые будут вести боевые операции, почти наверняка будут иметь проблемы с управлением российским оборудованием, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками,

– резюмировали в разведке Великобритании.

К слову, Владимир Зеленский в обращении 1 ноября рассказал, что Украина могла бы ликвидировать подразделения северокорейских военных, если бы имела разрешение бить западным оружием вглубь страны-агрессора. Президент также упрекнул Запад в пассивной реакции относительно присутствия солдат КНДР в России.