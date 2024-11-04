Россия 3 ноября ударила по супермаркету в Харькове. То, как он выглядит, показывает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Супермаркет выгорел дотла
В результате атаки по Харькову пострадала инфраструктура. В частности, повреждено остекление окон, четыре торговых павильона, два супермаркета, лабораторию, кофейню, а также 21 киоск и торговый центр. В частности, пострадали два жилых дома и десять автомобилей.
Один из супермаркетов "Рост" в Харькове существенно пострадал. У него выбиты окна, а также он сильно выгорел.
Как выглядит супермаркет: смотрите видео
️Предварительно, пострадали 11 гражданских людей и четыре сотрудника МВД.
Продолжается ликвидация последствий атаки. Харьков продолжает оправляться от очередного вражеского удара по городу.
Харьков оправляется от атаки / Фото Гвара Медиа
Россияне, кроме Харькова, атаковали авиабомбами и область.
Так, примерно в 20:50 они ударили по Кившаровке Купянского района. Председатель ОВА Синегубов сообщил, что в результате обстрела поврежден жилой пятиэтажный дом. Там разрушен подъезд.