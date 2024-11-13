Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що росіяни виготовляють ці дрони здебільше з комплектування, яке надає їм Китай. "Молнія-1" схожий на БпЛА, що також випускають китайці.

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Завдає багато шкоди

Світан зазначив, що БпЛА "Молнія" має багато спільного з іранськими "Шахедами", а їхньої базовою моделлю так само як і російських дронів "Герань-2", є китайський дрон Sunflower-200 ("Соняшник").

"Молнія-1" – схожий безпілотник, проте набагато дешевший у виробництві. Росіяни ще не поставили його на поточне виробництво, а наразі поводять тестові випробування в бойових умовах,

– пояснив військовий експерт.

Зараз ворог намагається застосувати ці дрони на певній ділянці фронту. Їх запускають саме по Харкову, тому що він недалеко від кордону з Росією і є можливість прямого керування "Молнією".

До слова. Дрон "Молнія", як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, має невеликі розміри та виготовлений з фанери та пластику. Його дальність – близько 40 кілометрів. Також він може переносити різного типу озброєння, що важить 3 – 5 кілограмів.

Проте цей безпілотник завдає багато шкоди. Для того, щоб убезпечити Харків, зокрема від "Молній", потрібно відсунути лінію кордону та створити таку саме буферну зону, яка зараз українські війська зробили у Курській області для міста Суми. Така саме зона має бути біля Харкова в Бєлгородській області Росії на глибину 30 – 50 кілометрів,

– зауважив Роман Світан.

Буферна зона, якщо буде створена, виконає два завдання:

зріже вклинення росіян у бік Липців та Вовчанська;

убезпечить Харків, тому що дозволить розгорнути потужну, щільну систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 12 листопада росіяни атакували Харків новими дронами "Молнія-1". Внаслідок падіння безпілотника у Салтівському районі міста двоє жінок зазнали поранення.