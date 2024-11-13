Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова. Зазначається, що станом на 11:49 загиблих і постраждалих немає.

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Російські війська атакували Харків

Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся поблизу одного з торговельних центрів міста.

Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби,

– написав міський голова Харкова.

Згодом Терехов додав, що біля місця прильоту поряд з ТЦ було пошкоджено понад двадцять припаркованих машин і контактну мережу тролейбуса.

О 12:29 мер Харкова повідомив, що, за попередньою інформацією, був приліт ще одного ударного БпЛА по місту.

У Салтівському району потрапляння ворожого БпЛА у багатоквартирний житловий будинок. Без пожежі,

– йдеться в повідомленні.

На жаль, вже згодом з'явилася інформація щодо двох постраждалих.

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До слова, днем раніше, 12 листопада, росіяни також атакували безпілотниками Салтівський район. Тоді внаслідок прильоту постраждали дві жінки віком 50 років та 53 років. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вони зазнали гострої реакції на стрес та легких осколкових поранень.