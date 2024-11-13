Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Отмечается, что по состоянию на 11:49 погибших и пострадавших нет.
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Российские войска атаковали Харьков
Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся вблизи одного из торговых центров города.
Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы,
– написал городской голова Харькова.
Впоследствии Терехов добавил, что возле места прилета рядом с ТЦ повреждены более двадцати припаркованных машин и контактная сеть троллейбуса.
В 12:29 мэр Харькова сообщил, что, по предварительной информации, был прилет еще одного ударного БпЛА по городу.
В Салтовском районе попадание вражеского БпЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара,
– говорится в сообщении.
К сожалению, уже впоследствии появилась информация о двух пострадавших.
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К слову, днем ранее, 12 ноября, россияне также атаковали беспилотниками Салтовский район. Тогда в результате прилета пострадали две женщины 50 лет и 53 лет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.