Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Отмечается, что по состоянию на 11:49 погибших и пострадавших нет.

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Российские войска атаковали Харьков

Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся вблизи одного из торговых центров города.

Повреждены припаркованные рядом с ним авто и остекление здания. На место выехали все соответствующие службы,

– написал городской голова Харькова.

Впоследствии Терехов добавил, что возле места прилета рядом с ТЦ повреждены более двадцати припаркованных машин и контактная сеть троллейбуса.

В 12:29 мэр Харькова сообщил, что, по предварительной информации, был прилет еще одного ударного БпЛА по городу.

В Салтовском районе попадание вражеского БпЛА в многоквартирный жилой дом. Без пожара,

– говорится в сообщении.

К сожалению, уже впоследствии появилась информация о двух пострадавших.

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К слову, днем ​​ранее, 12 ноября, россияне также атаковали беспилотниками Салтовский район. Тогда в результате прилета пострадали две женщины 50 лет и 53 лет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.