Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в телеграмме.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Какие последствия удара по Харькову 11 ноября

Синегубов написал, что по уточненным данным правоохранителей, враг в 22:00 ударил по Харькову ракетой С-300 (С-400). В результате российского обстрела повреждены несколько жилых домов.

Пострадали трое гражданских: мужчины 22 и 38 лет, женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте,

– отметил председатель Харьковской ОВА.

Добавим, вечером городской голова писал, что враг атаковал Холодногорский и Новобаварский район Харькова.

"В Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова", – заявил Игорь Терехов.

Также мэр отметил, что на месте работают специалисты соответствующих служб.