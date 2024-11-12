Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в телеграмі.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Які наслідки удару по Харкову 11 листопада

Синєгубов написав, що за уточненими даними правоохоронців, ворог о 22:00 вдарив по Харкову ракетою С-300 (С-400). Внаслідок російського обстрілу пошкоджені декілька житлових будинків.

Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці,

– зазначив голова Харківської ОВА.

Додамо, ввечері міський голова писав, що ворог атакував Холодногірський і Новобаварський район Харкова.

"У Холодногірському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова", – заявив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що на місці працюють фахівці відповідних служб.