Росія 11 листопада атакувала Кривий Ріг. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Росія поцілила в будинок

У будинку в Кривому Розі зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх.

На жаль, під завалами можуть перебувати люди,

– мовиться в повідомленні.

На цю хвилину відомо про восьмеро постраждалих. Внаслідок таки постраждали двоє дітей. Зокрема, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Троє потерпілих у Кривому Розі госпіталізовані. Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі – у стані середньої тяжкості.

Інформація може змінюватись, адже триває пошуково-рятувальна операція.

Росія вночі проти 1 1 листопада атакувала Миколаїв. Там було влучання у квартиру, тож вона суттєво постраждала. Внаслідок атаки загинуло 5 людей. Декілька квартир повністю знищені вогнем, в інших – вибиті вікна. Також вигоріло декілька автівок. На кадрах видно, що наслідки атаки доволі суттєві.