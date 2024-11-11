Россия 11 ноября атаковала Кривой Рог. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

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Россия попала в дом

В доме в Кривом Роге разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

К сожалению, под завалами могут находиться люди,

– говорится в сообщении.

На эту минуту известно о восьми пострадавших. В результате таки пострадали двое детей. В частности, 10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Информация может меняться, ведь продолжается поисково-спасательная операция.

Россия в ночь на 1 1 ноября атаковала Николаев. Там было попадание в квартиру, поэтому она существенно пострадала. В результате атаки погибли 5 человек. Несколько квартир полностью уничтожены огнем, в других – выбиты окна. Также выгорело несколько автомобилей. На кадрах видно, что последствия атаки довольно существенные.