Россия ударила по Николаеву, там выгорело несколько квартир. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио свободу".

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Город пострадал в результате удара

В Николаеве поврежден дом. Там было попадание в пятый этаж ночью. Журналисты показали, как выглядит место событий.

Там отметили, что несколько квартир полностью уничтожены огнем, в других – выбиты окна. Также выгорело несколько автомобилей. На кадрах видно, что последствия атаки довольно существенные.

В результате удара по Николаеву погибли 5 человек. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Последствия удара по Николаеву: смотрите видео

Россия также нанесла три удара по Запорожью. Россия постоянно атакует мирные украинские города, а целями агрессорки часто становятся именно гражданские объекты.