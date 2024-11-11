У регіоні оголошена ракетна небезпека. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Харкова Ігоря Терехова.

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У Харкові є влучання

Місцева влада закликала харків'ян перебувати в укриттях.

Харків та район: будьте в укриттях! Ракетна небезпека!

– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у місті пролунали о 22:03.

"Будьте обережні – можливі повторні удари по місту", – попередив Ігор Терехов.

Згодом Синєгубов повідомив, що у місті є влучання.

"За попередніми даними, є вороже влучання у Холодногірському районі Харкова. Дані перевіряються профільними службами", – написав він.

Також, за даними мера Терехова, влучання було у Новобаварському районі.

Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Попередньо, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е",

– додав міський голова Харкова.