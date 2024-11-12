Прилет произошел в Салтовском районе Харькова, передает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Последствия удара России: как выглядит супермаркет в Харькове после атаки

Что известно о последствиях удара

По словам мэра Харькова, удар пришелся в землю. Однако есть повреждения окон в окружающих домах.

В результате прилета пострадали две женщины в возрасте 50 лет и 53 лет. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, они получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.

Кроме этого, в результате удара российского беспилотника повреждены электроопора и остекление окон в двух многоэтажках.

Пресс-секретарь главы Харьковской военной обладминистрации в комментарии Общественному Харькову сообщила, что сейчас экстренные службы уточняют информацию о последствиях удара.

Россия систематически обстреливает Харьков. Вечером 11 ноября оккупанты атаковали город ракетой С-300, повредив несколько жилых домов. В результате обстрела пострадали трое гражданских.