12 листопада близько 14:00 у Салтівському районі Харкова впав безпілотник "Молнія-1", внаслідок чого двоє жінок отримали травми. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію України.

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Росія завдала удару по Салтівському району / Національна поліція України

55-річна жінка зазнала осколкових поранень та опіків, тоді як у 50-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Крім того, детонація дрона спричинила пошкодження електроопори та вікон у двох багатоповерхових будинках.



Уламки пошкодили електроопори та вікна житлових будинків / Національна поліція України

На місці події працюють правоохоронці, які ретельно документують наслідки цього воєнного злочину. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.



Безпілотник "Молнія" атакував Харків / Національна поліція України

Які деталі відомо про дрони "Молнія"