12 листопада близько 14:00 у Салтівському районі Харкова впав безпілотник "Молнія-1", внаслідок чого двоє жінок отримали травми. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Національну поліцію України.
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Що відомо про сьогоднішню атаку росіян на Харків
Росія завдала удару по Салтівському району / Національна поліція України
55-річна жінка зазнала осколкових поранень та опіків, тоді як у 50-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Крім того, детонація дрона спричинила пошкодження електроопори та вікон у двох багатоповерхових будинках.
Уламки пошкодили електроопори та вікна житлових будинків / Національна поліція України
На місці події працюють правоохоронці, які ретельно документують наслідки цього воєнного злочину. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Безпілотник "Молнія" атакував Харків / Національна поліція України
Які деталі відомо про дрони "Молнія"
- Попередньо встановлено, що для атаки на місто російські військові використали новий ударний дрон "Молнія", розроблений із дешевих матеріалів, таких як китайські деталі, алюмінієві трубки, фанера та полістерол.
- З травня 2024 року російські війська активно застосовують такі дрони для атак на українських воїнів і техніку. Зокрема, вони використовують цей тип безпілотника на Сіверському напрямку та у районі Часового Яру.
- На відміну від FPV-дронів, "Молнії" мають дальність польоту до 40 кілометрів та можуть переносити бойову частину вагою до трьох кілограмів. Однак головна їхня перевага – низька собівартість, що дозволяє ворогу застосовувати їх масово для ударів по цивільних і військових об’єктах України.