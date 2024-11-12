12 ноября около 14:00 в Салтовском районе Харькова упал беспилотник "Молния-1", в результате чего две женщины получили травмы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Украины.

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Россия нанесла удар по Салтовскому району / Национальная полиция Украины

55-летняя женщина получила осколочные ранения и ожоги, тогда как у 50-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. Кроме того, детонация дрона вызвала повреждение электроопоры и окон в двух многоэтажных домах.

Обломки повредили электроопоры и окна жилых домов / Национальная полиция Украины

На месте происшествия работают правоохранители, которые тщательно документируют последствия этого военного преступления. Следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Беспилотник "Молния" атаковал Харьков / Национальная полиция Украины

Какие детали известно о дронах "Молния"