12 ноября около 14:00 в Салтовском районе Харькова упал беспилотник "Молния-1", в результате чего две женщины получили травмы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Национальную полицию Украины.
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Что известно о сегодняшней атаке россиян на Харьков
Россия нанесла удар по Салтовскому району / Национальная полиция Украины
55-летняя женщина получила осколочные ранения и ожоги, тогда как у 50-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. Кроме того, детонация дрона вызвала повреждение электроопоры и окон в двух многоэтажных домах.
Обломки повредили электроопоры и окна жилых домов / Национальная полиция Украины
На месте происшествия работают правоохранители, которые тщательно документируют последствия этого военного преступления. Следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Беспилотник "Молния" атаковал Харьков / Национальная полиция Украины
Какие детали известно о дронах "Молния"
- Предварительно установлено, что для атаки на город российские военные использовали новый ударный дрон "Молния", разработанный из дешевых материалов, таких как китайские детали, алюминиевые трубки, фанера и полистерол.
- С мая 2024 года российские войска активно применяют такие дроны для атак на украинских воинов и технику. В частности, они используют этот тип беспилотника на Северском направлении и в районе Часового Яра.
- В отличие от FPV-дронов, "Молнии" имеют дальность полета до 40 километров и могут переносить боевую часть весом до трех килограммов. Однако главное их преимущество – низкая себестоимость, что позволяет врагу применять их массово для ударов по гражданским и военным объектам Украины.