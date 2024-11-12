Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что это уже второй раз за ноябрь 2024 года россияне обстреляли Харьков из комплексов С-300, C-400. Первый удар враг совершил именно из этого типа вооружения, после того, через 40 минут, город атаковала авиация.

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Последствия удара

Корреспондентка подчеркнула, что под ударом опять же оказались жилые кварталы. Есть пострадавшие, в частности три человека обратились к медикам за помощью.

Кроме того, повреждены многоэтажки – повылетали окна и трубопровод.

На обоих местах попаданий активно работали коммунальщики, волонтеры и правоохранители. Людям сообщили о том, что они могут воспользоваться гуманитарной помощью и программами по восстановлению их помещений,

– сказала Анна Черненко.

Во время удара авиацией, россияне использовали ракету "Гром-Е1". Это уже третий удар за ноябрь по Харькову этим типом вооружения.

По области, то, по словам корреспондента, ударов было больше из разных типов вооружения, в частности россияне использовали дроны, РСЗО, авиацию и ракеты. В Купянском районе серьезно повреждены дома.

Напомним, 9 ноября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова, взрыв повредил дорожное покрытие и часть гражданской инфраструктуры, данных о пострадавших нет. К сожалению, Харьков подвергается таким атакам почти ежедневно.