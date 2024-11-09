У мужчины остались жена и дети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Александр Ковтун умер из-за российских обстрелов

В результате ракетного удара 1 ноября по Харьковщине полицейский получил многочисленные осколочные ранения. В тот день травмировались 36 полицейских, на месте удара погиб также полковник полиции Андрей Матвиенко.

В Нацполиции рассказали, что в тяжелом состоянии Александра доставили в больницу. Более недели медики боролись за его жизнь, однако спасти его, к сожалению, не удалось. Ему навсегда останется 44 года.

Без мужа осталась жена, а без отца – 20-летняя дочь и 18-летний сын.

Руководство и личный состав Национальной полиции Украины выражают искренние соболезнования родным и близким Александра. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Ковтуна. Вечная память!

Напомним, российские войска нанесли смертельный удар по Харькову вечером 1 ноября. Тогда ранения получили 36 полицейских, в больницу было направлено 16, среди них была полицейская на 26 неделе беременности.