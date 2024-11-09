У чоловіка залишилися дружина та діти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію України.

Дивіться також У Києві попрощалися з Валентиною Нагорною, яка загинула на фронті разом зі своїм коханим

Олександр Ковтун помер через російських обстріл

Внаслідок ракетного удару 1 листопада по Харківщині поліцейський дістав численні осколкові поранення. Того дня травмувались 36 поліцейських, на місці удару загинув також полковник поліції Андрій Матвієнко.

У Нацполіції розповіли, що у тяжкому стані Олександра доставили до лікарні. Понад тиждень медики боролися за його життя, однак врятувати його, на жаль, не вдалося. Йому назавжди залишиться 44 роки.

Без чоловіка залишилася дружина, а без батька – 20-річна донька та 18-річний син.

Керівництво та особовий склад Національної поліції України висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Ковтуна. Вічна пам'ять!

Нагадаємо, російські війська завдали смертельного удару по Харкову увечері 1 листопада. Тоді поранення отримали 36 поліцейських, до лікарні була направлено 16, серед них була поліцейська на 26 тижні вагітності.