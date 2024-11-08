Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Валентина загинула на фронті разом із коханим, бійцем на позивний "Берсерк".

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Яким було прощання із "Валькірією"

У п'ятницю, 8 листопада, у Києві відбулося прощання з медикинею Третьої штурмової бригади Валентиною "Валькірією" Нагорною. Вона загинула на фронті разом зі своїм коханим, бійцем Даниїлом "Берсерком" Ляшкевичем.

На похорон зібралося багато людей, серед яких були військові, рідні та знайомі. Усі глибоко переживали цю втрату, не приховуючи сліз.

Прощання із Валентиною "Валькірією" Нагорною / Фото Суспільного

Валентина приєдналася до ЗСУ із початком повномасштабного вторгнення Росії. Вона рятувала поранених як частина медичних екіпажів та працювала на стабілізаційному пункті.

Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка як ніхто знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабілізаційному пункті, – написала керівниця медслужби 3 ОШБр Тетяна Ковач після загибелі "Валькірії".